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Казань
Профиль пользователя KotoFeya

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О себе

Могу поддержать любую беседу, но больше хотелось бы positive vibes, радости и лёгкости. Люблю не только погулять, пофоткаться и поесть, но и концерты, театр, выставки, музеи.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро📚 Книги✝️ Религия🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

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События пользователя

Казань → прогуляться, перекусить

Погулять, пофоткаться, где-нибудь поесть🍂

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