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Казань
Казань
Профиль пользователя KotoFeya
О себе
Могу поддержать любую беседу, но больше хотелось бы positive vibes, радости и лёгкости. Люблю не только погулять, пофоткаться и поесть, но и концерты, театр, выставки, музеи.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро📚 Книги✝️ Религия🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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