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Казань
Казань
Профиль пользователя Koigahcga
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Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей
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