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Казань
Профиль пользователя Koigahcga

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Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Идём на стендап сегодня в 20:00, 350 р. Марата, 86 🚴‍♂️

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → активный отдых

Погнали плавать на сапах на выходных!

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя tRaSh_mOdElKa

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

выпить крафта в баревиче

Откликнулось 13 участников

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