Был в сети сегодня

Идём на стендап сегодня в 20:00, 350 р. Марата, 86 🚴‍♂️

Погнали плавать на сапах на выходных!

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