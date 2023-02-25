Увлекаюсь историей и люблю ходить по музеям. Вылилось это в исторический факультет и реконструкцию. Ранятина Ван лав)) Стараюсь заниматься спортом, нерегулярно, но с любовью. Бег, велосипед и плавание Люблю компьютерные игры и настолки: колонизаторы, каркасон, ведьмак, герои, Варкрафт 3 и т.д. Много читаю - все что связано с историей и фантастика

Профиль обновлён 2 июня 2023 г.

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