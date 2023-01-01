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Казань
Профиль пользователя Katerina4

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О себе

Работаю в айти, в свободное время очень люблю путешествовать:)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь

Не нравится:

📺 Политика🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес💨 Кальян
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