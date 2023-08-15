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Казань
Казань
Профиль пользователя kamillastas
О себе
Камилла.21 год Графический дизайнер.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью📚 Книги🏫 Учеба🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры🚶♀️ Прогуляться🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь💨 Кальян💃 Потанцевать🎭 Театр
Не нравится:
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