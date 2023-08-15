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Ищу компанию, чтобы пойти на футбольный матч в Казань-Арене. Дату выберем потом

Пойдём вместе в театр или на выставку по пушкинской карте?

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