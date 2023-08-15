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Казань
Профиль пользователя kamillastas

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О себе

Камилла.21 год Графический дизайнер.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью📚 Книги🏫 Учеба🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры🚶‍♀️ Прогуляться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь💨 Кальян💃 Потанцевать🎭 Театр

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💩 Шутки про говно📺 Политика☣️ Токсичность✝️ Религия💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб

События пользователя

Казань → прогуляться, перекусить

Пообщаемся, погуляем по городу.

маленькое фото пользователя Disa
Откликнулся 1 участник

Казань → прогуляться, перекусить

Прогулка по городу,общение

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Polina5689

Казань → прогуляться, перекусить

Ищу подругу . прогуляться или потусить 🙃

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя lllregilll

Казань → собрать компанию

Ищу подруг. Можно отметить Хэллоуин)

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Dilyara_ssss

Казань → прогуляться, перекусить

Сходить в клуб,погулять

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Disa

Казань → сходить на мероприятие

Пойдём вместе в театр или на выставку по пушкинской карте?

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Elle_bine

Казань → другое

Ищу компанию, чтобы пойти на футбольный матч в Казань-Арене. Дату выберем потом

Откликнулись 2 участника

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