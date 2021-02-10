Ищу хорошую компанию для вылазок на природу, пеших прогулок или просто приятной беседы за чашкой кофе. Любознательный человек с пытливым умом. Стараюсь не стареть сердцем и жить так, чтобы мои тараканы не мешали ни мне, ни другим. Соответственно, того же жду от окружающих. Люблю свою собаку. Не люблю кукурузу

Профиль обновлён 7 июня 2023 г.

🏢 Работа 📚 Книги 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Казань.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.