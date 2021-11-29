Не обязательно писать много, куда важнее написать о том, что затронет струны души и невольно заставит собеседника по другую сторону экрана набрать ответный текст😇

Профиль обновлён 21 августа 2023 г.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Казань.

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