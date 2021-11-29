Казань
Профиль пользователя JustSpeakOut
О себе
Не обязательно писать много, куда важнее написать о том, что затронет струны души и невольно заставит собеседника по другую сторону экрана набрать ответный текст😇
Профиль обновлён 21 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги 💰 Инвестиции / бизнес 🚶♀️ Прогуляться 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей 💬 Пообщаться онлайн 💃 Потанцевать ✈️ Путешествия
Не нравится:
💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🐈 Домашние животные 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 🎮 Видеоигры
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