Казань
Профиль пользователя JulieS

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О себе

Люблю прогулки по городу, в парках, по Набережной. Люблю познавательные фильмы, которые отвечают на вопросы - почему и как происходят те или иные явления в природе. С удовольствием прочитаю хорошую книгу. Нравится ходить на комедийный спектакли, отдохнуть от рабочих моментов. Люблю чай с вкусняшками.

Профиль обновлён 24 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🎭 Театр 💬 Пообщаться онлайн 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

☣️ Токсичность 🪩 Ночной клуб 💨 Кальян 🍷 Алкоголь

Участие в других событиях

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Я хочу найти интересных собеседников

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Санкт-Петербург → Другое

Как ваше настроение?

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Давай поговорим, чай в чашки разольём...

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