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Казань
Казань
Профиль пользователя Julie45
О себе
Интроверт, но иногда люблю выбраться на какое-нибудь приколдесное мероприятие, ищу подругу, с которой будет комфортно это осуществить👻
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль
Участие в других событиях
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