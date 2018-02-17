Казань

Профиль пользователя Julie45

О себе Интроверт, но иногда люблю выбраться на какое-нибудь приколдесное мероприятие, ищу подругу, с которой будет комфортно это осуществить👻

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