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Казань
Профиль пользователя Julie45

фото пользователя Julie45

О себе

Интроверт, но иногда люблю выбраться на какое-нибудь приколдесное мероприятие, ищу подругу, с которой будет комфортно это осуществить👻

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя MolliMio

Казань → прогуляться, перекусить

расширить круг!!

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Vootrax

Казань → прогуляться, перекусить

Хочу найти друзей или подругу что бы гулять ходить в театр и т д

Откликнулись 2 участника

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