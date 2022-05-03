Казань
Профиль пользователя Islam01

фото пользователя Islam01

О себе

Ищу новые знакомства

Профиль обновлён 6 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 😓 Обсудить проблемы

События пользователя

Казань → другое

Прогуляться)

Казань → сходить на мероприятие

Сходить в кино, кафе

Казань → прогуляться, перекусить

Сходить в кино

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anna_di.smm
Казань → Другое

Тусить в центре 🙂

маленькое фото пользователя Giselle
Казань → Другое

Прогуляться по летней Казани🤗

маленькое фото пользователя Belova
Казань → Другое

Поиграть в настолки

маленькое фото пользователя Albibina
Казань → Другое

Сгонять вместе в клуб.

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