Казань
Профиль пользователя Irina.Shu

фото пользователя Irina.Shu
фото #2 пользователя Irina.Shu
фото #3 пользователя Irina.Shu

О себе

Обожаю Lana Del Ray, кошатница, люблю шоппинг и гулять по вечерам

Профиль обновлён 14 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Казань → прогуляться, перекусить

Можно прогуляться по каким-нибудь ТЦ, выпить кофе

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Polina5689
Казань → Другое

Ищу подругу . прогуляться или потусить 🙃

маленькое фото пользователя Lera_K
Казань → Другое

Просто погулять или сходить на совместный шоппинг) ищу подругу

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Казань

Ищешь друзей и компанию в городе Казань?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Казань.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.