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Казань
Профиль пользователя irael

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О себе

Senior of tech support. Удалёнка накладывает свой отпечаток, ищу новые интересные знакомства.

Из увлечений за последнее время - социально-дедуктивные настолки. Играем своим community, всегда рады новичкам.

Прогулки, интересные места - welcome :)

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью✝️ Религия💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎭 Театр🍿 Сходить в кино😓 Обсудить проблемы

Не нравится:

📺 Политика🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💨 Кальян🪩 Ночной клуб
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Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

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