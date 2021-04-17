Казань
Профиль пользователя Ira100

фото пользователя Ira100

О себе

Люблю общаться,шопинг, гулять, петь, танцевать, ходить в тренажёрный зал, читать, рисовать.

Профиль обновлён 13 февраля 2023 г.

События пользователя

Казань → прогуляться, перекусить

Потанцуем в RV сегодня?

Казань → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Dina13
Казань → Другое

Хочу пообщаться, с интересными людьми давайте знакомиться 😁

маленькое фото пользователя Mila05
Казань → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Alba27
Казань → Другое

Общение найти друзей

маленькое фото пользователя Albina
Казань → Другое

погулять, пообщаться, выпить кофе

маленькое фото пользователя IIIRRRAAA
Казань → Другое

Прогуляться во дворе

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