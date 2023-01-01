Казань

Профиль пользователя Iopwonzer

О себе Люблю читать, любимый автор Кнут Гамсун. Преподаю английский, могу провести бесплатный мини урок)

Обожаю гулять, наверное, уже всю Казань обходил.

В свободное время играю в настолки и в комп. игры

Был в сети пару дней назад

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