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Казань
Профиль пользователя Iopwonzer

фото пользователя Iopwonzer

О себе

Люблю читать, любимый автор Кнут Гамсун. Преподаю английский, могу провести бесплатный мини урок)
Обожаю гулять, наверное, уже всю Казань обходил.
В свободное время играю в настолки и в комп. игры

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия💨 Кальян

События пользователя

Казань → прогуляться, перекусить

Сходить прогуляться вечером, познакомиться с новыми людьми

маленькое фото пользователя Mccubrzy
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя MolliMio

Казань → прогуляться, перекусить

расширить круг!!

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Kusbka

Казань → прогуляться, перекусить

Ищу компанию посмотреть ужасы 😈

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Eva11v

Казань → прогуляться, перекусить

поиграть в настолки, посетить новые места

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Plz_dstr_m

Казань → прогуляться, перекусить

Ищу с кем можно пойти в баблтишную/библиотеку позаниматься/поработь

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Aigulka

Казань → прогуляться, перекусить

Предлагаю сходить в love.Ashe, после можно поиграть в настолки, погулять

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Kusbka

Казань → собрать компанию

Просмотр the international

Откликнулся 1 участник

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