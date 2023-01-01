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Казань
Профиль пользователя Inzi

фото пользователя Inzi

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

🏢 Работа📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность

События пользователя

Казань → прогуляться, перекусить

Погулять, сходить куда нибудь

Казань → прогуляться, перекусить

Прогуляться по центру, сходить в кафе

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя diana.b

Казань → прогуляться, перекусить

пообщаться/ прогуляться/ потусить

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя KsuRN

Казань → пообщаться

Все подруги стали замужними и с детьми)

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Казань → прогуляться, перекусить

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Откликнулись 4 участника

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