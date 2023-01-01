Была в сети пару дней назад

Прогуляться по центру, сходить в кафе

Погулять, сходить куда нибудь

Все подруги стали замужними и с детьми)

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