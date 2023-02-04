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Казань
Казань
Профиль пользователя Indiiiirochka
О себе
Очень не люблю сидеть дома, очень люблю куда-то ходить 🙂
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Выпить в баре💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🎭 Театр
Участие в других событиях
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