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Казань
Профиль пользователя Indiiiirochka

фото пользователя Indiiiirochka

О себе

Очень не люблю сидеть дома, очень люблю куда-то ходить 🙂

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Выпить в баре💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🎭 Театр

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Polina5689

Казань → прогуляться, перекусить

Ищу подругу . прогуляться или потусить 🙃

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя lllregilll

Казань → собрать компанию

Ищу подруг. Уютные посиделки с кофе или тусы в баре)

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Miss_Guzel

Казань → прогуляться, перекусить

Красиво , сексуально одеваться и вперед кафе , вино )

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя yana96

Казань → прогуляться, перекусить

Посидеть в кафе, прогуляться по городу

Откликнулись 3 участника

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