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Казань
Профиль пользователя Ilnaz1544

фото пользователя Ilnaz1544

О себе

Ищу новые знакомства

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения✝️ Религия📺 Политика💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью

Не нравится:

🪐 Астрология / таро

События пользователя

Казань → прогуляться, перекусить

Поесть шаурму

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя MolliMio

Казань → прогуляться, перекусить

расширить круг!!

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Dysy

Казань → активный отдых

Провести время

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Plz_dstr_m

Казань → прогуляться, перекусить

Ищу с кем можно пойти в баблтишную/библиотеку позаниматься/поработь

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя smllke

Казань → собрать компанию

прогуляться ,найти подругу ,поделать классных фоточек и выпить 😝🍷🥂

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя AuroraNeva

Казань → прогуляться, перекусить

Ищутся люди с горок

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Alistermeriy0

Казань → прогуляться, перекусить

Хочу покормить уточек,в Казани совсем недавно,кто покажет где можно?)

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Raniya

Казань → собрать компанию

Покурить кальян

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Elle_bine

Казань → другое

Ищу компанию, чтобы пойти на футбольный матч в Казань-Арене. Дату выберем потом

Откликнулся 1 участник

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