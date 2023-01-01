Был в сети на этой неделе

Ищу компанию, чтобы пойти на футбольный матч в Казань-Арене. Дату выберем потом

Хочу покормить уточек,в Казани совсем недавно,кто покажет где можно?)

Ищутся люди с горок

Ищу с кем можно пойти в баблтишную/библиотеку позаниматься/поработь

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