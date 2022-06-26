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Казань
Профиль пользователя Handyman

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О себе

В поиске людей и компании для общения и посещения интересных мест Казани и не только.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать

Не нравится:

☣️ Токсичность
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