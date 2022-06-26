⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Казань
Казань
Казань
Профиль пользователя Handyman
О себе
В поиске людей и компании для общения и посещения интересных мест Казани и не только.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать
Не нравится:
Другие пользователи из города Казань
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам