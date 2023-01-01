Казань

Профиль пользователя Hamster_1984

О себе Занимаюсь спортом (бассейн, волейбол, тренажерный зал). Люблю пешие прогулки по вечернему городу. Иногда катаюсь на велике.

Был в сети на этой неделе

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