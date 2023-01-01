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Казань
Профиль пользователя Hamster_1984

фото пользователя Hamster_1984

О себе

Занимаюсь спортом (бассейн, волейбол, тренажерный зал). Люблю пешие прогулки по вечернему городу. Иногда катаюсь на велике.

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие💨 Кальян🖼 Выставка / музей😊 Поделиться радостью
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