Казань
Профиль пользователя GROOVMEN

фото пользователя GROOVMEN

О себе

Люблю старый рок, но в тоже время меломан
Люблю читать книги, смотреть сериалы и фильмы в жанре фантастика(не анимэээ)
Пикабушникам привет

Профиль обновлён 10 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

🏫 Учеба 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Казань → пообщаться

Скучно на работе

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mira.Al
Казань → Другое

Что делает вас счастливыми? Что дает энергию и позитивные эмоции?

маленькое фото пользователя Liliya_kazan
Казань → Другое

О жизни, любви

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