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Казань
Профиль пользователя greyfox

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О себе

Люблю аниме, люблю гулять, люблю плавать, люблю иногда поговорить по войсу и может даже романтику с чем-то
Увлекаюсь психологией
Творческий человек с тактильностью и с повышеным либидо

189 см

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги📺 Политика😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

🪐 Астрология / таро💨 Кальян
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