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Казань
Люблю аниме, люблю гулять, люблю плавать, люблю иногда поговорить по войсу и может даже романтику с чем-то
Казань
Профиль пользователя greyfox
О себе
Люблю аниме, люблю гулять, люблю плавать, люблю иногда поговорить по войсу и может даже романтику с чем-то
Увлекаюсь психологией
Творческий человек с тактильностью и с повышеным либидо
189 см
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги📺 Политика😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие
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