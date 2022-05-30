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Казань
Я странный)
Казань
Профиль пользователя Go_4a
О себе
Я странный)
Честный до мозга костей и всегда готов выслушать (а если скучно то и помочь). Люблю музыку (любую, главное что бы цепляло), кушать (готовить), пишу стихи, люблю мастерить (чинить) разную фигню и скорее всего смогу починить что-нибудь если попросишь)))
Короче говоря когда я не на работе я за любой движ:)
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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