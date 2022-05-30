О себе

Я странный)

Честный до мозга костей и всегда готов выслушать (а если скучно то и помочь). Люблю музыку (любую, главное что бы цепляло), кушать (готовить), пишу стихи, люблю мастерить (чинить) разную фигню и скорее всего смогу починить что-нибудь если попросишь)))

Короче говоря когда я не на работе я за любой движ:)