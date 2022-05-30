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Казань
Профиль пользователя Go_4a

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О себе

Я странный)
Честный до мозга костей и всегда готов выслушать (а если скучно то и помочь). Люблю музыку (любую, главное что бы цепляло), кушать (готовить), пишу стихи, люблю мастерить (чинить) разную фигню и скорее всего смогу починить что-нибудь если попросишь)))
Короче говоря когда я не на работе я за любой движ:)

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия📺 Политика🏫 Учеба☣️ Токсичность🏢 Работа

События пользователя

Казань → прогуляться, перекусить

Прогуляться вечером после работы под хорошую историю)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя IIIRRRAAA

Казань → прогуляться, перекусить

Прогуляться во дворе

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя AnZg

Казань → прогуляться, перекусить

Кто составит компанию погулять

Откликнулось 6 участников

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