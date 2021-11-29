Казань
Профиль пользователя Gluk
О себе
Увлекаюсь катанием на велосипеде, мотоцикле, полетами и сборкой дронов, стрельбой из лука. Люблю Книги Дугласа Адамса, Ли Бардуго и некоторые произведения Терри Пратчетта. В музыке предпочитаю блюз. Один из любимых исполнителей Джек Уайт. Люблю готовить и экспериментировать со вкусом. Предпочитаю острые блюда. В людях ценю честность и открытость.
Профиль обновлён 29 июня 2023 г.
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