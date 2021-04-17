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Казань
Профиль пользователя glimres

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О себе

мне 23 и я очень люблю пешие прогулки и фотографировать

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр

Не нравится:

✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🎮 Видеоигры💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб

События пользователя

Казань → прогуляться, перекусить

прогуляться в центре

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