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Казань
Профиль пользователя Galya2020

фото пользователя Galya2020

О себе

Привет! Меня зовут Галя, мне 36 лет, сейчас я живу в Казани с сыном (ему 8 лет). Занимаюсь анализом рынков в IT-сфере. В свободное время гуляю, люблю ходить на балет и оперу, обожаю русский рок. Также увлекаюсь психологией и саморазвитием, в следующем году планирую много путешествовать.
Хочу найти компанию для прогулок и общения.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

✝️ Религия💩 Шутки про говно📺 Политика🪐 Астрология / таро🍷 Алкоголь💨 Кальян🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vootrax

Казань → прогуляться, перекусить

Хочу найти друзей или подругу что бы гулять ходить в театр и т д

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Lily_87

Казань → прогуляться, перекусить

Кто хочет на выходных прогуляться, поболтать, зайти кофе выпить?

Откликнулся 1 участник

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