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Казань
Привет! Меня зовут Галя, мне 36 лет, сейчас я живу в Казани с сыном (ему 8 лет). Занимаюсь анализом рынков в IT-сфере. В свободное время гуляю, люблю ходить на балет и оперу, обожаю русский рок. Также увлекаюсь психологией и саморазвитием, в следующем году планирую много путешествовать.
Казань
Профиль пользователя Galya2020
О себе
Привет! Меня зовут Галя, мне 36 лет, сейчас я живу в Казани с сыном (ему 8 лет). Занимаюсь анализом рынков в IT-сфере. В свободное время гуляю, люблю ходить на балет и оперу, обожаю русский рок. Также увлекаюсь психологией и саморазвитием, в следующем году планирую много путешествовать.
Хочу найти компанию для прогулок и общения.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового
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