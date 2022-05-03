О себе

Привет! Меня зовут Галя, мне 36 лет, сейчас я живу в Казани с сыном (ему 8 лет). Занимаюсь анализом рынков в IT-сфере. В свободное время гуляю, люблю ходить на балет и оперу, обожаю русский рок. Также увлекаюсь психологией и саморазвитием, в следующем году планирую много путешествовать.

Хочу найти компанию для прогулок и общения.