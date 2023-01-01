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Казань
Казань
Профиль пользователя fiasco_runner
О себе
Постоянно провожу время за компом, поэтому хотелось бы куда-то время от времени выбираться. Хотя посмотреть вместе серик, поугарать или погонять в геншин тоже скрасило бы мои серые будни
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб
Не нравится:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🎲 Настольные игры💨 Кальян🍷 Алкоголь
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