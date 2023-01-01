⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Казань

Казань
Профиль пользователя fiasco_runner

фото пользователя fiasco_runner

О себе

Постоянно провожу время за компом, поэтому хотелось бы куда-то время от времени выбираться. Хотя посмотреть вместе серик, поугарать или погонять в геншин тоже скрасило бы мои серые будни

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб

Не нравится:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🎲 Настольные игры💨 Кальян🍷 Алкоголь
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Казань

маленькое фото пользователя Alina77
маленькое фото пользователя Kristina32
маленькое фото пользователя Sontia
маленькое фото пользователя Louboutin
маленькое фото пользователя KsuRN
маленькое фото пользователя TimurABZ
маленькое фото пользователя AlinaPositive
маленькое фото пользователя Dariaa
маленькое фото пользователя Bulat_Sh
маленькое фото пользователя Gluk
маленькое фото пользователя Dlkl
маленькое фото пользователя Ruslan181
маленькое фото пользователя Derdemand
маленькое фото пользователя Remaris
маленькое фото пользователя Rus88
маленькое фото пользователя Julie45
маленькое фото пользователя Polina5689
маленькое фото пользователя Kselenia
маленькое фото пользователя BazarVokzal
маленькое фото пользователя glimres
маленькое фото пользователя Katerrina
маленькое фото пользователя vikilee
маленькое фото пользователя Aldo
маленькое фото пользователя anna_agnesss
маленькое фото пользователя Anna_di.smm
маленькое фото пользователя Robert07
маленькое фото пользователя Miha35
маленькое фото пользователя danillykk

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам