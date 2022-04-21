Казань
Профиль пользователя Evgeny_S

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О себе

Современный танец и брейкинг
Театр и перформансы
Психология и медитации

Профиль обновлён 26 февраля 2023 г.

Общаюсь на темы:

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События пользователя

Казань → пообщаться

Будет здорово прогуляться и узнать друг друга за чашкой кофе )

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