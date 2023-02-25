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Казань
Eva11v пиши в телегу
Казань
Профиль пользователя Eva11v
О себе
Eva11v пиши в телегу
Творческая, чувствительная, люблю говорить и смотреть фильмы про любовь, нравится изучать что-то новое и слушать)
Обожаю искренность, креатив, тонкое чувство юмора и ум
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать🎭 Театр🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль💬 Пообщаться онлайн🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🚶♀️ Прогуляться😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные
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