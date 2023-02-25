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Казань
Профиль пользователя Eva11v

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О себе

Eva11v пиши в телегу
Творческая, чувствительная, люблю говорить и смотреть фильмы про любовь, нравится изучать что-то новое и слушать)
Обожаю искренность, креатив, тонкое чувство юмора и ум

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать🎭 Театр🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль💬 Пообщаться онлайн🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🚶‍♀️ Прогуляться😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные

Не нравится:

🍷 Алкоголь💨 Кальян🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры

События пользователя

Казань → прогуляться, перекусить

поиграть в настолки, посетить новые места

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Откликнулось 5 участников

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 198 участников

маленькое фото пользователя MolliMio

Казань → прогуляться, перекусить

расширить круг!!

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Kusbka

Казань → прогуляться, перекусить

Ищу компанию посмотреть ужасы 😈

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Evgenii

Казань → прогуляться, перекусить

Хочу выбраться в выходные, погулять, покушать, может на гору съездить

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Ilnaz

Казань → прогуляться, перекусить

Прогуляться, можно в киношку забежать. Отлично время провести

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Dima123

Казань → прогуляться, перекусить

Киношка перекусить

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя RUSLAn13

Казань → прогуляться, перекусить

Сходить на выставку Сальвадора Дали

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Xskobka

Казань → прогуляться, перекусить

Последние тёплые дни осени я хочу посвятить прогулкам

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Rustemvision

Казань → прогуляться, перекусить

Прогуляться, попить кофе в центре)

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Timivonk

Казань → прогуляться, перекусить

Погулять, познакомиться, покушац

Откликнулся 1 участник

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