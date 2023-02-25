Казань

Профиль пользователя Eva11v

О себе Eva11v пиши в телегу

Творческая, чувствительная, люблю говорить и смотреть фильмы про любовь, нравится изучать что-то новое и слушать)

Обожаю искренность, креатив, тонкое чувство юмора и ум

Была в сети на этой неделе

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