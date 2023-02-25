Казань
Профиль пользователя Etsu

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О себе

Слушаю разную музыку, плейлист меломана: (Адлин, КДК, skillet, Hollywood undead, Linkin park)
Рисую на одежде, на холстах, делаю ногти, занимаюсь йогой, танцую.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 💰 Инвестиции / бизнес 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🏢 Работа

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mirajane
Казань → Другое

Ищу подругу, в клуб сходить

маленькое фото пользователя RUSLAn13
Казань → Другое

Сходить на выставку Сальвадора Дали

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