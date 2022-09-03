Казань
Профиль пользователя Enzhi
О себе
Люблю заниматься всем)) главное чтобы не лениться
Профиль обновлён 22 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🍴 Кафе / ресторан 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🖼 Выставка / музей 🎮 Видеоигры
Не нравится:
📺 Политика 🏫 Учеба ✝️ Религия 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 🪩 Ночной клуб
Другие пользователи из города Казань
Ищешь друзей и компанию в городе Казань?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Казань.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.