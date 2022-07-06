Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

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☣️ Токсичность

Казань → Другое Я хочу в клуб 💃

Мытищи → Другое Ищу подруг для совместных прогулок, походов в кино, кафе💐

Казань → Другое Приезжаем с подругами в Казань

Казань → Другое Ищу подружку для общения, прогулок🌷 (без инт)

Казань → Другое Просто погулять или сходить на совместный шоппинг) ищу подругу

Казань → Другое Прогулки по городу, и т.д)

Красноярск → Другое Ищу подругу для разговора по душам и совместного времяпрепровождения

Казань → Другое Было бы неплохо встретиться и потусить)

Казань → Другое Хочу сходить куда нибудь с компанией(потусить, прогуляться)💃🏼

Казань → Другое Не против сходить со мной попить кофе?😇

Красноярск → Другое Поговорить обо всем, записывать кружочки в телеге

Ищешь друзей и компанию в городе Казань?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Казань.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.