Казань
Профиль пользователя Elyaa
О себе
Писать только девочкам!
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес
Не нравится:
☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Красноярск → Другое
Поговорить обо всем, записывать кружочки в телеге
Казань → Другое
Не против сходить со мной попить кофе?😇
Казань → Другое
Хочу сходить куда нибудь с компанией(потусить, прогуляться)💃🏼
Казань → Другое
Тусить в центре 🙂
Казань → Другое
Прогуляться
Казань → Другое
Собираем женскую группу (общение, прогулки и т.д)
Казань → Другое
Ищу подругу
Казань → Другое
Ищу подругу . прогуляться или потусить 🙃
Москва → Другое
Ищу подругу ✨ ☺️для дальнейшей дружбы, общения 💃🏼
Казань → Другое
Было бы неплохо встретиться и потусить)
Москва → Другое
Ищу подругу💖
Красноярск → Другое
Ищу подругу для разговора по душам и совместного времяпрепровождения
Казань → Другое
погулять, пообщаться, выпить кофе
Казань → Другое
Прогулки по городу, и т.д)
Казань → Другое
Просто погулять или сходить на совместный шоппинг) ищу подругу
Казань → Другое
Ищу подружку для общения, прогулок🌷 (без инт)
Казань → Другое
прогуляться потусить )
Казань → Другое
Приезжаем с подругами в Казань
Мытищи → Другое
Ищу подруг для совместных прогулок, походов в кино, кафе💐
Казань → Другое
Сходить в клуб
Красноярск → Другое
Позови меня выпить кофе😜
Казань → Другое
Ищу веселую подругу, квартал желательно
Казань → Другое
Я хочу в клуб 💃
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