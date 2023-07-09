Казань
Профиль пользователя elvinkaa

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фото #2 пользователя elvinkaa

О себе

Ищу подругу

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Казань → прогуляться, перекусить

Весело провести время

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kristina32
Казань → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Polina5689
Казань → Другое

Ищу подругу . прогуляться или потусить 🙃

маленькое фото пользователя PolinaVep
Казань → Другое

Ищу подругу

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.