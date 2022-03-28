Слушаю рок музыку, но вообще я меломан, могу кайфовать по разный стиль музыку. Нравится смотреть видео на ютуб, привлекают видео по криминалистике 😁 Обожаю посещать интересные места, разные кофейни из-за эстетики окружения, люблю кофе, а также хотелось бы больше посещать разные творчески мастер-классы. Считаю, это отличное времяпровождение) В последнее время интересую психологией, очень нравится понимать и анализировать причину действий людей ( но не бойтесь, доставать непрошенным советами я не буду 😁)) Нравится смотреть фильмы по Марвел, DC, ужастики, чтобы пощекотать нервишки ) Переехала в Казань 10 лет назад, так получилось все мои знакомства заводились в университете и на работе с такими же приезжими как я. Однако со временем, все мои друзья разъехались по разным городам и я ищу новых друзей, с кем можно поговорить обо всем, приятно проводить время. Не стесняйтесь, пишите мне, всегда рада новым знакомствам 🥰

Профиль обновлён 19 марта 2023 г.

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