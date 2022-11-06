Привет, люблю ходить на танцы, растяжку и йогу. Вообще, за любой активный вид деятельности 🤓 Ищу себе окружение, тк недавно переехала в Питер и работа из дома немного мешает социализации 🥲 Ищу подругу, с которой можно будет душевно проводить время, ходить на шоппинг, тусить, доверять друг другу, срываться в други города на выходные, духовно развиваться и наполняться женской энергией в обществе друг друга, смеяться до коликов в животе 🙂 Если ты так же любишь саморазвитие, умеешь дружить и хочешь найти себе подругу - давай скорее спишемся 😊😂 Люблю слушать weeknd, обожаю животных!наблюдать за закатом, пить белое вино, ходить в красивые и вкусные заведения и вдохновляться от общения 💭

Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Ищешь друзей и компанию в городе Казань?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Казань.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.