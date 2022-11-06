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Казань
Профиль пользователя Elmi.21

фото пользователя Elmi.21
фото #2 пользователя Elmi.21

О себе

Привет, люблю ходить на танцы, растяжку и йогу. Вообще, за любой активный вид деятельности 🤓
Ищу себе окружение, тк недавно переехала в Питер и работа из дома немного мешает социализации 🥲

Ищу подругу, с которой можно будет душевно проводить время, ходить на шоппинг, тусить, доверять друг другу, срываться в други города на выходные, духовно развиваться и наполняться женской энергией в обществе друг друга, смеяться до коликов в животе 🙂
Если ты так же любишь саморазвитие, умеешь дружить и хочешь найти себе подругу - давай скорее спишемся 😊😂

Люблю слушать weeknd, обожаю животных!наблюдать за закатом, пить белое вино, ходить в красивые и вкусные заведения и вдохновляться от общения 💭

Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия 📸 Пофоткаться 🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность 💨 Кальян 💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
Ищу подругу, соулмейта с кем можно будет прекрасно провести время😊

Участие в других событиях

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Хочу создать компанию
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новые знакомства, компания
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Найди подруг
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Друзья, где вы?..
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30+!!! давайте знакомиться и проводить время за интересными беседами
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маленькое фото пользователя Olesya_Moiseenco
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Подружиться и провести вместе время😃
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Найти подружку (родственную душу)
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Санкт-Петербург → Другое
Ищу новых друзей
маленькое фото пользователя Yana_sdn
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по городу, поговорить о всяком, зайти выпить кофе
маленькое фото пользователя AliceLi
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подругу
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Санкт-Петербург → Другое
Ищу подружек🖐🏻
маленькое фото пользователя Yanni_345
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по городу
маленькое фото пользователя Jein
Санкт-Петербург → Другое
Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру
маленькое фото пользователя Anxel
Санкт-Петербург → Другое
В поиске компании
маленькое фото пользователя Mari88
Санкт-Петербург → Другое
Хочу Найти единомышленниц)
маленькое фото пользователя AnRu
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в бар , или какое-либо заведение, пообщаться вечерком
маленькое фото пользователя Malenkaya_pakost
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться
маленькое фото пользователя Svetik_s
Санкт-Петербург → Другое
Давай вместе вкусно кушать и гулять 😋
маленькое фото пользователя Lismurka
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по этому прекрасному городу. Познакомиться с новыми людьми.
маленькое фото пользователя AnnaBirdy
Санкт-Петербург → Другое
Пикник в парке или ближайшем пригороде.
маленькое фото пользователя polin.ink
Санкт-Петербург → Другое
погулять по городу, пофоткать друг друга, сходить на творческие мк
маленькое фото пользователя Kovalisssa
Санкт-Петербург → Другое
Хочу найти подругу 🥹❤️
маленькое фото пользователя Lerik
Санкт-Петербург → Другое
Хочу прогуляться по городу, вкусненько покушать
маленькое фото пользователя Generator
Санкт-Петербург → Другое
Пообедать с интересными людьми, найти родственную душу 🥰
маленькое фото пользователя Elizaveta22
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по вечерниму Питеру и хорошо провести время 🙂
Санкт-Петербург → Другое
Выпить кофе
маленькое фото пользователя mary_ranskaya
Санкт-Петербург → Другое
Завести новые знакомства, прогуляться
маленькое фото пользователя Matfom
Санкт-Петербург → Другое
Идей много, реализация подкачивает
маленькое фото пользователя Wowbullyks
Санкт-Петербург → Другое
Пойдем гулять?😃
маленькое фото пользователя Kira20
Санкт-Петербург → Другое
Посмотреть кино под открытым небом
маленькое фото пользователя llerrouxx
Санкт-Петербург → Другое
В поисках компании для совместного досуга!
маленькое фото пользователя Ivan07
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться в центре города
Санкт-Петербург → Другое
Подружиться, погулять по городу, интересно провести время
маленькое фото пользователя Tenar
Санкт-Петербург → Другое
Куда угодно:)
Санкт-Петербург → Другое
Обновить свой круг общения, познакомиться с вдохновленными людьми❤️
маленькое фото пользователя Armen1
Санкт-Петербург → Другое
Гоу на набережную покурим кальян пообщаемся )
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться, перекусить
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