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Казань
Привет!
Казань
Профиль пользователя Elle_bine
О себе
Привет!
Мне 22 года
Вношу в свою жизнь интересные мероприятия, куда соответственно и ищу компанию:)
Люблю также гулять по Казани
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🏢 Работа💕 Обсудить отношения✝️ Религия🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт
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