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Казань
Профиль пользователя Ekaterina24

фото пользователя Ekaterina24

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Elyaa

Казань → прогуляться, перекусить

Пообщаться , подружиться , погулять в девичьей компании🌸

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Milka96

Казань → прогуляться, перекусить

Друзья Казань

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Darya000

Казань → сходить на мероприятие

Ищу компанию подруг сходить в клуб, ни в одном ещё не была в Казани😢

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Dilyara_ssss

Казань → прогуляться, перекусить

Сходить в клуб,погулять

Откликнулось 7 участников

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