Казань
Профиль пользователя Domik001

фото пользователя Domik001

О себе

Люблю музыку, сноуборд, весёлые посиделки)

Профиль обновлён 7 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Казань → прогуляться, перекусить

Выпью кофе или составлю компанию

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя dia668
Казань → Другое

Не против сходить со мной попить кофе?😇

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Казань

Ищешь друзей и компанию в городе Казань?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Казань.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.