Казань
Профиль пользователя Dmitry_Korn

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О себе

Целеустремлённый, активный,преданный.

Профиль обновлён 12 ноября 2022 г.

События пользователя

Казань → другое

Ищу любимую!!

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mila05
Казань → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Alba27
Казань → Другое

Общение найти друзей

маленькое фото пользователя Dysy
Казань → Другое

Провести время

маленькое фото пользователя IIIRRRAAA
Казань → Другое

Прогуляться во дворе

маленькое фото пользователя Luna
Казань → Другое

Погулять по центру города

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