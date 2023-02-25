Казань
Профиль пользователя Dionys

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О себе

Творческий, разносторонний, с чувством юмора

Профиль обновлён 15 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги

Не нравится:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 📺 Политика

События пользователя

Казань → пообщаться

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