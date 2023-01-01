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Казань
Профиль пользователя dinoDEAD

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Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

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💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь

События пользователя

Казань → собрать компанию

За любую движуху, кроме голодовки!

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Milania21

Казань → собрать компанию

активный набор в автоклуб

Откликнулись 3 участника

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