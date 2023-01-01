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Казань
Казань
Профиль пользователя Dinarello
О себе
По болтать - да, прогуляться - да, обсудить что то новое - да, да всё что угодно главное что бы было интересно обоюдно.
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🎭 Театр🍿 Сходить в кино
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