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Казань
Профиль пользователя Dilyara_ssss

фото пользователя Dilyara_ssss

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🚶‍♀️ Прогуляться💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

События пользователя

Казань → прогуляться, перекусить

Сходить в клуб,погулять

Участие в других событиях

анонимный пользователь

Казань → собрать компанию

Хочу сходить куда нибудь с компанией(потусить, прогуляться)💃🏼

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Darya000

Казань → сходить на мероприятие

Ищу компанию подруг сходить в клуб, ни в одном ещё не была в Казани😢

Откликнулись 2 участника

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