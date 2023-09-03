⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Казань

Казань
Профиль пользователя diana.b

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 🏢 Работа ☣️ Токсичность 💬 Пообщаться онлайн 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 📸 Пофоткаться 🪩 Ночной клуб 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

События пользователя

Казань → прогуляться, перекусить
ищу подругу ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Miss_arinka
Санкт-Петербург → Другое
Хочу познакомимся с новыми интересными людьми
маленькое фото пользователя Katerinochka
Москва → Другое
Пообщаться (телеграмм)
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Казань

Ищешь друзей и компанию в городе Казань?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Казань.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.