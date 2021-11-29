Люблю разную музыку, в последнее время слушаю фонк, когда надоедает прочищаю голову классикой, орган, арфа и т.п. Люблю бегать, кататься на велосипеде и заниматься чем нибудь творческим.

Профиль обновлён 4 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 🎮 Видеоигры 🎲 Настольные игры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💬 Пообщаться онлайн 🧠 Психология / саморазвитие 💨 Кальян

🏫 Учеба 🏢 Работа 📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

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