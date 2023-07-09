-МУЗЫКА: состою в мнимом клубе любителей румынской музыки 00х и 10х годов. А Инну слушаю до сих пор) -СПОРТ: что то пытаюсь делать, но количество подтягиваний и отжиманий на уровне переодичность Жду бесплатных образовательных движух типа игра на гитаре/саксофоне или любительские соревнования в любом виде спорта(желательно армрестлинг или сумо))

Профиль обновлён 4 июня 2023 г.

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💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

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