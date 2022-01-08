Айтишница, обучаю компьютер распознавать образы на картинках Люблю поболтать про работу и АйТи в целом Хожу в спортзал , занимаюсь вокалом , часто езжу в разные города Люблю животных и собираю коллекцию кукол Увлекаюсь робототехникой, знаю, как сделать экзоскелет 🦾 Иногда играю в стратегии на компе Супер разная

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 📺 Политика 💩 Странный юмор 💬 Пообщаться онлайн 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🇬🇧 Изучение нового 🎭 Театр 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры

🎬 Могу посоветовать фильм ✝️ Религия 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб

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