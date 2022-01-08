Казань
Профиль пользователя Demilaris
О себе
Айтишница, обучаю компьютер распознавать образы на картинках
Люблю поболтать про работу и АйТи в целом
Хожу в спортзал , занимаюсь вокалом , часто езжу в разные города
Люблю животных и собираю коллекцию кукол
Увлекаюсь робототехникой, знаю, как сделать экзоскелет 🦾
Иногда играю в стратегии на компе
Супер разная
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
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