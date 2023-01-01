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Казань
Казань
Профиль пользователя Datresh
О себе
Недавно в Казани, ищу друзей на новом месте. Хочется как погулять по городу, так и сходить куда-нибудь посидеть. Смотрю аниме, читаю мангу, понемногу занимаюсь тату.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие
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