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Казань
Профиль пользователя Datresh

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О себе

Недавно в Казани, ищу друзей на новом месте. Хочется как погулять по городу, так и сходить куда-нибудь посидеть. Смотрю аниме, читаю мангу, понемногу занимаюсь тату.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие

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