Казань

Профиль пользователя Datresh

О себе Недавно в Казани, ищу друзей на новом месте. Хочется как погулять по городу, так и сходить куда-нибудь посидеть. Смотрю аниме, читаю мангу, понемногу занимаюсь тату.

Была в сети на прошлой неделе

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