Казань
Профиль пользователя Dass

фото пользователя Dass

О себе

Устроилась на работу и выпала из жизни 🥲
Буду рада общению👋

Профиль обновлён 10 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные

Не нравится:

💕 Обсудить отношения

События пользователя

Казань → пообщаться

Го болтать 😸

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Dariaa
Казань → Другое

Собираем женскую группу (общение, прогулки и т.д)

маленькое фото пользователя Milka96
Казань → Другое

Ищу подружек ❤️

маленькое фото пользователя Ruslan11
Казань → Другое

Давайте сходим в театр

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