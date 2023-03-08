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Казань
Профиль пользователя Darya2588

фото пользователя Darya2588

О себе

Люблю спор, велик , лыжи , прогулки , кофе и поболтать

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Веселый и увлекательный Квиз 18+ каждую неделю в пятницу!😉

Откликнулось 112 участников

маленькое фото пользователя Di_lya

Казань → прогуляться, перекусить

Девушки кто хочет в баню у Дани?) ищу компанию 😁

Откликнулись 2 участника

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