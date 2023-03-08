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Казань
Казань
Профиль пользователя Darya2588
О себе
Люблю спор, велик , лыжи , прогулки , кофе и поболтать
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино
Участие в других событиях
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