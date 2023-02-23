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Казань
Профиль пользователя Darya000

фото пользователя Darya000
фото #2 пользователя Darya000

О себе

Обожаю кофе(Скуратов), high heels, психологию и астрологию (если что, я ♈️) шоппинг и ещё я препод английского и испанского🇺🇸🇪🇸)

Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🪐 Астрология / таро 💩 Шутки про говно 🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 🐈 Домашние животные 💰 Инвестиции / бизнес 🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм ✝️ Религия 📺 Политика 😓 Обсудить проблемы 🎮 Видеоигры 💨 Кальян

События пользователя

Казань → сходить на мероприятие
Ищу компанию подруг сходить в клуб, ни в одном ещё не была в Казани😢

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kristina32
Казань → Другое
Ищу подругу
маленькое фото пользователя anna_agnesss
Казань → Другое
Прогуляться по центру
маленькое фото пользователя Irina.Shu
Казань → Другое
Можно прогуляться по каким-нибудь ТЦ, выпить кофе
Казань → Другое
ищу подругу ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
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